السيسي يؤكد للرئيس اليمني التزام مصر بدعم الحل السياسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه الرئيس اليمني، متمنيًا الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمت به.



وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس السيسى التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقًا لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أي محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.