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الكرازة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:21 م

البابا تواضروس: الاتكال على الله ضرورة للنجاح في الحياة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2424373

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أساقفة من المجمع المقدس، والكهنة وشعب الكنيسة.

وأكد البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته- ضرورة أن يعتمد الإنسان على الله في كل أمر، وألا يعتمد على أى شئ آخر، لافتًا إلى أن "أيوب الصديق" عندما دخل في تجارب عديدة كان كل اعتماده في هذه الضيقات على الله فقط.

وقال البابا تواضروس، إنه على الإنسان عندما يتعرض لضيقات في الحياة يتمسك بالله وأن يكون لديه ثقة تامة في أنه قادر على إيجاد الحلول لكل المشكلات، منوهًا إلى أن عطايا الله كثيرة كل صباح، ولكن المهم أن يشعر الإنسان بهذه الإحسانات والنعم التي يمنحها الله لكل الناس.

وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه عندما يسلم الإنسان كل أمور حياته إلى الله سيجد أن كل الأبواب مفتوحة، خاصة في أوقات المحنة والضيق، موضحًا ضرورة أن يقدم الانسان أوقات روحية لله يتقرب إليه فيها من خلال الصلاة والصوم وتقديم توبة حقيقية عن كل شر وخطية.

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