يلا شوت بث مباشر| مباراة ليفربول و بيرنلي اليوم الأربعاء| Yallashoot

أ كد البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على صعوبة المباراة التى تجمع فريقه غدا امام بيرنلي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي الممتاز، بسبب مسألة ضغط المباريات.





فابينيو يتحدث عن صعوبة مباراة ليفربول وبيرنلي

يلا شوت بث مباشر| مباراة ليفربول و بيرنلي اليوم الأربعاء| Yallashoot









فابينيو لاعب ليفربول

فابينيو لاعب ليفربول









وقال فابينيو للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "دون أدنى شك. عندما يكون لديك الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، عقب كل مباراة ومهما كانت النتيجة، عليك أن تبدأ على الفور التحضير للمباراة المقبلة".





يلا شوت بث مباشر| مباراة ليفربول و بيرنلي اليوم الأربعاء| Yallashoot









أضاف: "زملائي في الفريق يذكرون أن مواجهة بيرنلي على ملعبه صعبة للغاية. قبل مجيئي إلى هنا كنت أعرف أن بيرنلي فريق صعب ويصعب تخطيه على أرضه. هذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، خاصة خارج الديار".





وعن المباراة السابقة أمام إيفرتون قال: "نتيجة مباراة إيفرتون كانت رائعة، ثلاث نقاط أخرى حصدناها، وما زلنا نقاتل من أجل المركز الأول. الآن لدينا مباراة مهمة وصعبة ضد بيرنلي. سنعمل بجد وبكل تركيز من أجل هذه المباراة".

يلا شوت بث مباشر| مباراة ليفربول و بيرنلي اليوم الأربعاء| Yallashoot