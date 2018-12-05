القطن التشادي يتأهل لدور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية ويواجه الزمالك

تأهل فريق القطن التشادي، لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تعادله مساء اليوم الأربعاء، مع مضيفه فريق جوميدو التوجولي بنتيجة 1-1، في إياب دور الـ64 للمسابقة القارية.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تشاد، قد انتهت بفوز فريق القطن بهدفين نظيفين، ليتأهل بطل تشاد دور الـ32 بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويضرب موعدا مع الزمالك المصري.



ويلعب الزمالك مع القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب في تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.