سيسعى ليفربول لمواكبة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل ، حيث سيواجه بيرنلي. من الساعة 9:59 بعد الظهر إلى الساعة 9:45 بعد الظهر. ET.





مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube



واصل ليفربول مسيرة التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث فاز في خمس من مبارياته الست الأخيرة. سجل ديفو أورجي هدفاً دراماتيكياً مهماً في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام إيفرتون يوم الأحد ، لينقل ليفربول إلى 11-0-3 بعد فوزه 1-0. يملك ريدز مباراة في مان سيتي ويمر بخمس نقاط في الصدارة في الدوري.





مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube



يدخل بيرنلي مباراة يوم الأربعاء تقاتل للخروج من منطقة الهبوط. ويحتل النادي المركز التاسع عشر بنتيجة 2–9-3 ، ويفقد خمس من مبارياته الست الأخيرة ، ويملك فارق فارق أقل من 16 هدفاً في الموسم.





فيما يلي كيفية مشاهدة مباراة الأربعاء:





الوقت: 9:45 مساءً





التليفزيون: beIN SPORT HD





بث مباشر: يمكنك المشاهدة مباشرة عبر NBC Sports Gold.





مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube





يتوفر SI TV الآن على fuboTV. شاهد برنامج Planet Futbol TV ، عرض SI لكرة القدم بطولة Grant Wahl و Luis Miguel Echegaray ، أسبوعيًا على Fubo TV أو في أي وقت ، في أي مكان هنا.





مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube





