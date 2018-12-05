القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:15 م

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الدستور الرياضي
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سيسعى ليفربول لمواكبة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل ، حيث سيواجه بيرنلي. من الساعة 9:59 بعد الظهر إلى الساعة 9:45 بعد الظهر. ET.

مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube

واصل ليفربول مسيرة التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث فاز في خمس من مبارياته الست الأخيرة. سجل ديفو أورجي هدفاً دراماتيكياً مهماً في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام إيفرتون يوم الأحد ، لينقل ليفربول إلى 11-0-3 بعد فوزه 1-0. يملك ريدز مباراة في مان سيتي ويمر بخمس نقاط في الصدارة في الدوري.

مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube

يدخل بيرنلي مباراة يوم الأربعاء تقاتل للخروج من منطقة الهبوط. ويحتل النادي المركز التاسع عشر بنتيجة 2–9-3 ، ويفقد خمس من مبارياته الست الأخيرة ، ويملك فارق فارق أقل من 16 هدفاً في الموسم.

فيما يلي كيفية مشاهدة مباراة الأربعاء:

الوقت: 9:45 مساءً 

التليفزيون: beIN SPORT HD

بث مباشر: يمكنك المشاهدة مباشرة عبر NBC Sports Gold.

مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube

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مشاهدة beIN SPORT بث مباشر ليفربول وبيرنلي - YouTube


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