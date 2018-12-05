الان شاهد بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء HD

يقدم موقع "الدستور" بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، ضيفًا على فريق بيرنلي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب تيرف مور.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول لمطاردة مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب حيث تمكن الريدز من الفوز بطريقة درامتيكية ضد إيفرتون فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بسبب خطأ فادح لفريق إيفرتون.



ويبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، عن مواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر، إلى 3 نقاط، بعدما فاز الأخير على واتفورد بالأمس.



ونجح ليفربول في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الجولات الـ14 الأولى من الدوري.



ويعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بشاكيري بدلًا من الجناح السنغالي ساديو ماني، في حالة غيابه، وعندها سيكون محمد صلاح في قلب الهجوم وسيتمركز فيرمينو في الجناح الأيسر.



التشكيل المتوقع لليفربول:



حراسة المرمي:أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري



ويقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر بـ9 نقاط نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للبث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي.

شاهد بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء.







