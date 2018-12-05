القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
06:31 م

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين
03:13 م

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
03:09 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع
03:00 م

LIVERPOOL SALAh | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
02:33 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وبيرنلى
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:14 م

الان شاهد بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء HD

الان شاهد بث مباشر..
dostor.org/2424365

يقدم موقع "الدستور" بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، ضيفًا على فريق بيرنلي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب تيرف مور.
موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي.
 مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول لمطاردة مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب حيث تمكن الريدز من الفوز بطريقة درامتيكية ضد إيفرتون فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بسبب خطأ فادح لفريق إيفرتون.

ويبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، عن مواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر، إلى 3 نقاط، بعدما فاز الأخير على واتفورد بالأمس.

ونجح ليفربول في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الجولات الـ14 الأولى من الدوري.

ويعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بشاكيري بدلًا من الجناح السنغالي ساديو ماني، في حالة غيابه، وعندها سيكون محمد صلاح في قلب الهجوم وسيتمركز فيرمينو في الجناح الأيسر.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمي:أليسون بيكر
خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد
خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

ويقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر بـ9 نقاط نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للبث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي.
شاهد بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء.



اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 25 دقيقة

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD

منذ حوالي 3 ساعات

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online

منذ حوالي 3 ساعات

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين

منذ حوالي 7 ساعات

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر

الآن

أميرة ملش تكتب: كيف يحرك أهل الريف «مظاهرات السترات الصفراء» فى فرنسا؟

الكابيتانو الجديد.. كيف يعيد محمد محمود «القلعة الحمراء» إلى «طريق المجد»؟

أول مذيعة مصابة بـ«متلازمة داون»: رسالتى للجمهور «لسنا متشردين أو ناس بركة»

فيديو.. نائب ترامب وزوجته يتجاهلان مصافحة أوباما في عزاء بوش

ads
الأكثر قراءة

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

كشكول

الدراسات الإسلامية بـ"المنوفية" تشارك فى حملة مليون صحة

بالصور.. طلاب عين شمس يشهدون فعاليات معرض "إيديكس - 2018"

١٧ديسمبر.. تربية عين شمس تناقش "رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم"

عقد الاجتماع الأول لاتحاد طالبات كفر الشيخ الأزهرية

"أحنا هنعلم أولادنا" مبادرة لسد عجز المعلمين بالمدارس بسوهاج

الأمصار

الحكومة اليمنية: المفاوضات مع الحوثيين سبتدأ في ستوكهولم يوم الخميس

ترامب: أي شخص يتمنى زيادة النفط هو مجنون

اتهامات جديدة إلى قادة صربيا بجرائم حرب في البوسنة

ليبيا.. السيول تغرق مطار بنينا في بنغازي

تونس.. السبسي يعلن حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

سر صدمة الأميرة ديانا من إجابة الأمير تشارلز عن حبهم (فيديو)

مصري يتعلم الطب بمستشفى أنقذ حياته بكندا

توقيف أسترالى بعد 36 عامًا على اختفاء زوجته المفاجئ

مباريات
الصحة

روسيا تبتكر جهاز فريد لعلاج السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎