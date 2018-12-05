بث مباشر ليفربول وبيرنلي |yalla shoot|kora live|kora star|bein match

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق بيرنلي، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.





وتقام المباراة في معقل بيرنلي في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.





موعد مباراة ليفربول وبيرنلي:

تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

بث مباشر ليفربول وبيرنلي |yalla shoot|kora live|kora star|bein match





القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة ليفربول وبيرنلي عبر قناة beinsports hd1، وذلك بصوت المعلق "محمد الكواليني".





وضع ليفربول وبيرنلي في جدول البطولة:

ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 36 نقطة، في حين يقع بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام بيرنلي:

أثار المدرب "يورجن كلوب" التكهنات حول مدى إمكانية مشاركة السنغالي "ساديو ماني" في مباراة اليوم، ولمطالعة التفاصيل من هنا.





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، جوميز، أرنولد.





خط الوسط: فاينالدوم، فابينيو، هندرسون.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، شاكيري.

بث مباشر ليفربول وبيرنلي |yalla shoot|kora live|kora star|bein match







