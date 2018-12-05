بث مباشر لايف مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي

يتطلع ليفربول إلى تحقيق فوز رابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليبقى حارة في أعقاب مانشستر سيتي الذي افتتح فجوة بفارق خمس نقاط على قمة الترتيب بفوزه على واتفورد يوم الثلاثاء ، حيث يواجهون رحلة قصيرة إلى العشب مور لمواجهة بيرنلي.





بعد تعافيه من الفوز في اللحظات الأخيرة في ديربي ميرسيسايد يوم الأحد ، يمكن لليفربول تقليص الفارق إلى نقطتين فقط مرة أخرى ، ومواصلة تقدّمه في قيادة المجموعة التي تلاحق حامل اللقب.





هم يواجهون فريق بيرنلي الذي يكافح نحو قاع الطاولة ، بسبع مباريات من دون أي فوز في جميع المسابقات تاركاً لهم 19 نقطة فقط قبل نقطة فولهام في الطابق السفلي. اتبع الإجراء المباشر أدناه



