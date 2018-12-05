تحقيقات شبكة «تبادل الزوجات»: شاذ جنسيًّا أسَّسها



أمرت نيابة البساتين، بفحص مقاطع فيديو خاصة بواقعة إنشاء «عامل» شبكة لتبادل الزوجات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لبيان صحتها، وإعداد تقرير بها، وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا خلالها.

وقررت النيابة، إخلاء سبيل زوجة المتهم، عقب تسلمها تحريات المباحث وثبوت عدم تورطها فى الواقعة، وحبس زوجها «س. ا»، ٣٨ سنة، عامل موبيليا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسى منذ صغره، عقب تعرضه لواقعة هتك عرض من أحد أقاربه، تسببت فى إصابته بميول جنسية مثلية، لكنه تزوج بناء على رغبة أسرته وتقاليد المجتمع.

وتبين أن العامل بعد الزواج زهد الحياة الزوجية، ورغب فى التغيير، فاختمرت لديه فكرة إنشاء صفحة إلكترونية لتبادل الزوجات، وبدأ فى التواصل مع راغبى المتعة ممن رحبوا بالفكرة. وأضافت التحقيقات، أن المتهم قرر تصوير زوجته خلسة، لعلمه رفضها مشاركته فى تلك الجرائم، بهدف ابتزازها حال فكرت فى فضح أمره.



