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سياسي
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:03 م

"المحافظين" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول مواد قانون العمل الجديد

حزب المحافظين
حزب المحافظين
إسلام نصير
dostor.org/2424351

نظم حزب المحافظين اليوم الأربعاء، حوارًا مجتمعيًا حول مواد قانون العمل الجديد، برعاية لجنة العمال المركزية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بطلعت حرب بمنقطة وسط البلد القاهرة.

وبحسب بيان للحزب مساء اليوم الأربعاء، حضر الحوار شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب ومحمد حردان، مساعد رئيس اللجنة المركزية للعمال، وحمدي خليفة مساعد رئيس لجنة العمال، وداليا فكرى عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بالحزب، وفرج أبوداوود، وبعض القيادات العمالية وبعض أعضاء اللجان المركزية بالحزب.

وتم تفنيد مواد قانون العمل الجديد وبحث الإشكاليات الموجودة به، تمهيدا لعرض قانون العمل الجديد للتصويت باللجنة العامة بالبرلمان قريبا.

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