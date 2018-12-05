الانتهاء من تركيب المستشفى الميداني بنصر النوبة (صور)

انتهت اليوم، أعمال تركيب المستشفى الميداني داخل مركز شباب الديوان بمركز نصر النوبة في أسوان، وذلك في إطار القافلة الطبية المجانية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمستشفي سعاد كفافي (قافلة الشهيد البطل ساطع النعماني.



ومن المقرر أن يتم استقبال المرضى اعتبارًا من التاسعة من صباح غدٍ لمدة 4 أيام، وتضم المستشفى الميدانى 21 عيادة خارجية في كافة التخصصات وعيادة أسنان وصيدلية، فضلًا عن 3 وحدات مستشفي متنقل ترلات، وثلاثة ترلات شحن أثاث طبي ومكتبي وخيام وسيارة إسعاف، كما تضم المستشفى 70 طبيبًا، و50 مريضًا و50 إداريًا ومهندس.