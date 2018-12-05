بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.



وعبر محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن توقيع العقد للبطولة الشاطئية يعتبر خطوة على طريق كسر احتكار البطولات، وبثها عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة.



أشار كامل إلى أن البطولة التي ستشهد حضورا كثيفا في شرم الشيخ، ستذاع عبر قناتي (أون سبورت) و(النيل للرياضة) المصريتين، من أجل توفير أكبر قدر من المشاهدة الجماهيرية، ودعم المنتخب المصري للكرة الشاطئية في إطار حملته نحو التتويج بلقب البطولة.