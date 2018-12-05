الحكومة البحرينية الجديدة تؤدي اليمين أمام حمد بن عيسى

أدت الحكومة البحرانية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء أمام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وأعرب العاهل البحريني، في كلمته عقب أداء الحكومة اليمين وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبي تطلعات البحرين للمستقبل ورفعة شعبها، مع تحقيق التوازن المالي المطلوب للارتقاء بالاقتصاد الوطني.



من جانبه، أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أن الحكومة حريصة على المضي قدما في مسار التطوير والتنمية والارتقاء بآفاق التنمية وجعل الإنجاز عنوانا للمرحلة المقبلة.