القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

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10:11 م

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10:07 م

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10:03 م

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08:20 م

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07:13 م

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06:59 م

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03:13 م

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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:42 م

بث مباشر.. ليفربول وبيرنلي HD

بث مباشر.. ليفربول
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كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5/12/2018 رابط يوتيوب حصري لايف ماتش ليفربوا ضد بيرنلي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر في مسابقة الدوري الانجليزي، على أرضية استاد تيرف مور  بانجلترا حيث يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلي حيث يسعى الفرعون محمد صلاح استعادة التألق من جديد خلال لقاء اليوم بعد غيابه عن التهديف أمام إيفرتون في الجولة السابقة، ولم يتلقى ليفربول أي هزيمة في مباريات في آخر 16 مباراة لذلك يسعى محمد صلاح لهز شباك صاحب الضيافة اليوم  والتقدم نحو الصدارة وخطفها من مانشستر سيتي  يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف الدوري الانجليزي.
كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على استاد تيرف مور معقل فريق بيرنلي يدخل فريق ليفربول مواجهة اليوم بحثا عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز الغالي الذي حققه في الجولة الماضية على فريق إيفرتون في ديربي شمال لندن في الدقيقة الأخيرة، ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 36 نقطة جمعها من 11 فوز و3 تعادلات ويحتل الدولي المصري محمد صلاح صدارة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف فنتابع البوم مشاهدة محمد صلاح ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة ملاحقة السيتي المتصدر بـ38 نقطة، لايف الآن بث مباشر مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.
كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة
بيرنلي يعيش كابوسا هذا الموسم ويسعى لحصد نقاط المباراة اليوم من أجل اتخاذ خطوة حقيقية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق حيث يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة وسيتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور اليوم في مواجهته الصعبة أمام الريدز، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.
كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة
ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريقه في مباراة اليوم ويسعى نجم الريدز وهداف البريميرليج في العام الماضي، لانتزاع صدارة هدافي البريميرليج وتسجيل هدفين في مباراة اليوم ولم يتم حتى الآن تحديد موقف ماني بشكل نهائي من خوض اللقاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة إيفرتون الأخيرة، وتنقل لايف بث مباشر مباراة ليفربول امام بيرنلي في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء عبر قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 1 في بث حي ولايف، رابط hd مشاهدة مباراة ليفربول امام بيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي.
كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة


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