بث مباشر.. ليفربول وبيرنلي HD

بيرنلي يعيش كابوسا هذا الموسم ويسعى لحصد نقاط المباراة اليوم من أجل اتخاذ خطوة حقيقية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق حيث يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة وسيتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور اليوم في مواجهته الصعبة أمام الريدز، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.

بيرنلي يعيش كابوسا هذا الموسم ويسعى لحصد نقاط المباراة اليوم من أجل اتخاذ خطوة حقيقية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق حيث يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة وسيتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور اليوم في مواجهته الصعبة أمام الريدز، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.

كورة لايف | يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي |يوتيوب|أكثر من جودة