الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
348.20 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2424312
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
"نفسي إبنى يتعالج ويعيش جياة طبيبعة زى أى طفل"، هكذا بدأ والد الطفل زياد محمد أحمد محمد المقيم فى قرية بنى صريد الابعة بمركز فاقوس بالشرقية، الذي أنتشرت صورة له عبر "فيس بوك" وهو يكتب بالزجاجة نظرًا ...
في تمام الثامنة صباحًا، استقبلن طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، يومهن الرياضي، على طريقتهن الخاصة. جير، ألوان، السلم والثعبان، وسائل ...