صيادو نهر النيل: مفيش زريعة وبندور على شغل تانى ناكل منه عيش

العاشرة صباحًا، انطلقت الفلوكة من على ضفاف النيل بمنطقة الزهراء، كانت الأجواء هادئة، المراكب مستقرة في أماكنها، اللهم إلا بعض الصيادين الذين ظهروا في أماكن متناثرة يلقون بشباكهم في النيل على أمل أن يظفروا بأسماكٍ كثيرة، بينما لزم بعض الصيادين مراكبهم لا يبرحونها، ربما يأخذون قسطًا من الراحة وربما ضاقوا ذرعًا من حالة الركود التي خيمت على عملهم.



انطلقت الرحلة من منطقة «الزهراء» ثم إلى «جزيرة المعادي» وصولا إلى «جزيرة الذهب»، قابلنا خلالها 3 صيادين سردوا مشاكلهم التي بدأت منذ 15 عامًا، على أمل أن يستعيدوا نشاطهم ويعاودون مزاولة مهنتهم بقوة، «إبراهيم حماد» 55 عاما، جاء برفقة أسرته من محافظة المنوفية قبل 35 عاما، يقول: «ماسورة الصرف الخاصة بشركة الحوامدية تصب في نهر النيل، وهذا يربي ديدان ويزيد من ارتفاع الأرض، ومحطات تحلية المياه تقوم بإلقاء العادم الخاص بها في النيل، المشاكل كثيرة لكننا سئمنا من إيجاد حلول لها، وهناك ناس أخذت أجزاء من النيل كوضع يد وحظرت علينا الذهاب نحوها كي نصطاد».



لم تقتصر المشاكل على ذلك، حيث أن إزالة الحشائش الموجودة في النيل يؤثر على نشاط الصيادين: «الحشائش التي تزيلها كراكات وزارة الري، يضرنا لأن الحشائش هي بيوت السمك وحينما يزيلوها يموت السمك، ولا يوجد زريعة في النيل منذ أعوام كثيرة، حتى عندما يقوموا بإزالة الحشائش يضعوا لنا زريعة، وهناك أفراد كثيرون يعتمد رزقهم على النيل، قد تبحث 5 أو 6 مراكب عن سمك وتصطاد 3 كيلو فقط، وهناك بائعون يجلبون سمك المزارع ويجلسون به أمام البحر ويبيعونه بسعر السمك البلدي، لكننا نأخذ السمك ونبيعه في السوق»، ويضيف: «في البداية كنا نجلب أكثر من 30 كيلو سمك يوميًا، الآن نصطاد 7 كيلو فقط أو أقل، وقت رمي الزريعة كنا نبيع أحلى سمك بلطي الكيلو بـ 20 جنيها».



أما «رجب أبو زيد» فقد انتقل مع أسرته من محافظة قنا منذ 20 عامًا: «لم يعد العمل في نهر كما كان، الكثير من الصيادين رحلوا وبحثوا عن عمل آخر، وهناك من حرقوا مراكبهم وعادوا إلى بلادهم، الأسماك يحدث لها نفوق والأمراض تصيب السمك بسبب المخلفات وعدم تطهير طمى النيل، الآن أصبح لكل صياد منطقة خاصة يصطاد بها ومحظور اقترابه من الأماكن الأخري، لأنه لم يعد هناك خير مثل زمان، لذا حينما لا أجد سمك يكفي ألجأ للبحث عن عمل آخر باليومية لسد احتياجات أسرتي».



يبدأ الشاب الثلاثيني عمله منذ الخامسة صباحًا حتى الظهر، ثم يأخذ قسطًا من الراحة ويستأنف عمله من العصر حتى غروب الشمس: «زمان كنا نصطاد أكثر من 40 كيلو في اليوم الآن 5 كيلو فقط، نصطاد بلطى وبياض وقراميط، والسمك البلطى نصطاده ونجد بداخله دود بسبب الصرف والمخلفات».



بالقرب من «جزيرة المعادى» يبحر «حسن بدوى» وطفله «محمد» ذو الـ 10 أعوام بقاربه الصغير، ألقي بشباكه في النيل ووقف ينتظر رزقه، يقول: «نحتاج مرسى للمراكب لأن أصحاب المشاتل أحيانا يمنعونا من الدخول من أراضيهم، في جزيرة المعادي، كل المراكب هنا ليس لها مرسى، نحتاج لمرسى ندخل ونخرج من خلاله لأننا نمشي من جهة قبلي»، مؤكدًا أنه يعمل بنهر النيل منذ 15 عامًا، ويرافقه ابنه في العمل بعدما يعود من مدرسته: «الشباك تتلف بسبب المخلفات الموجودة في النيل، ونضطر لتغييرها كل أسبوع ونشتريها بـ 250 جنيها».