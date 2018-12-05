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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:00 م

بطولة الدوري المصري 2019 بث مباشر الاهلي والجونة على استاد السلام

بطولة الدوري المصري
الدستور الرياضي
dostor.org/2424238

يلتقي فريقي الاهلي والجونة ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الجولة السابعة ، يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

نادي الجونة يتواجد في المركز الرابع عشر وذلك قبل مواجهة الأهلي المصري، ولعب الفريق 15 لقاء، نجح بالفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في سبع لقاءات آخري، وخسر في خمس لقاءات، فهل ينجح في حصد نتيجة إيجابية اليوم ضد المارد الأحمر، أم يفشل في ذلك ويخسر اللقاء السادس في الدوري.

الأهلي بات في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير علي حساب نادي بتروجيت، بهدف دون رد، وذلك قبل مواجهة نادي الجونة في اللقاء المؤجل الليلة، علي ملعب السلام، فهل ينجح في إضافة ثلاث نقاط جديدة، من ثمان لقاءات لعبهم الفريق في الدوري، ولديه عدد من المؤجلات.

الأهلي يأمل في تحقيق ثاني الإنتصارات علي التوالي في المؤجلات التي يلعبها الفريق من أجل اللحاق بفرق المنافسة من جديد، بعد أن تم تأجيل العديد من المباريات بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي الجونة المتحفز لتحقيق نتيجة إيجابية ضد المارد الأحمر، خصوصا أن الأخير لم يكن في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة، وكان المارد الأحمر قد نجح بالفوز في المؤجلة الماضية ضد نادي بتروجيت بهدف دون رد.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الدستور، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 5 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والجونة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

الأهلي والجونة تقابلا في إحدي عشر مواجهة سابقة، نجح الأحمر في الفوز في ست لقاءات، وكان التعادل حاضراً في أربع لقاءات، بينما كانت الهزيمة حاضرة أيضا في لقاء وحيد.

يتواجد إحتياطي نادي الجونة اليوم كلا من هيثم محمد ومحمد أبو سريع وأحمد الشناوي وعمرو سعداوي ومحمد عبدالجواد، وفادي فريد وصلاح خطاب.

تشكيلة الجونة لمواجهة النادي الأهلي المصري اليوم في الدوري هي كلا من عمر رضوان في حراسة المرمي، وأمامه في خط الدفاع كلا من أحمد سعيد أوكا وأحمد علي ولؤي وائل وجوناثان أنجويم، وفي خط الوسط كلا من جاتوش بانوم وأحمد مجدي ومصطفي جابر ومحمد نادي وإسلام رشدي، وفي الهجوم اللاعب شيكاتارا.

يتواجد علي دكة بدلاء النادي الأهلي المصري اليوم، كلا من اللاعب المهاجم الدولي مروان محسن، وباسم علي وعلي لطفي ووليد سليمان، ومؤمن زكريا وإسلام محارب وساليف كوليبالي.

تشكيلة النادي الأهلي المصري لمواجهة نادي الجونة اليوم هي كلا من شريف إكرامي في حراسة المرمي، وأمامه كلا من أحمد علاء وسعد سمير قلبي دفاع، وعلي الأطراف كلا من أيمن أشرف وكريم نيدفيد، وفي خط الوسط يتواجد كلا من عمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ وميدو جابر وناصر ماهر، وفي خط الهجوم اللاعب وليد أزارو.

تنتظر جماهير المارد الأحمر مباراة مهمه جداً ، لمحاولة أستعادة فريق الأهلي للفوز ، بعد الفترة السابقة وخروجه من بطولة العرب وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا ، يحاول أن يعود الي الدوري المصري في الفترة الحالية.

تشكيلة الاهلي ضد الجونة اليوم

اقترب أحمد علاء من الاستمرار في التشكيل الأساسي كقلب دفاع بجانب سعد سمير بدلا من ساليف كوليباليـ رغم عودة المدافع المالي لقائمة الفريق.

من المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام فريق نجوزي بالتشكيل التالى:





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