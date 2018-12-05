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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:59 م

نظر قضية منفذ هجوم شاحنة تورونتو الكندية فبراير 2020

نظر قضية منفذ هجوم
وكالات
dostor.org/2424237

كشف بوريس بيتينسكي، المحامي المتهم بشن هجوم دموي بشاحنة، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في شارع مزدحم في تورنتو في أبريل الماضي، عن تحديد موعد نظر القضية في الثالث من فبراير 2020
ويواجه أليك ميناسيان 10 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى و16 تهمة شروع في القتل في هجوم 23 أبريل.

وتزعم الشرطة أن الشاب (26 عاما) استقل شاحنة مستأجرة دهس بها حشدا من المشاة على رصيف مزدحم في شارع "يونج ستريت" في ضاحية "نورث يورك" بتورونتو.

وتوفيت 8 نسوة ورجلان تتراوح أعمارهم بين 22 و94 عاما جراء هجوم الشاحنة.

وألقت الشرطة القبض على ميناسيان بعد دقائق من تلقيها لمكالمات حول شاحنة اقتحمت الرصيف ودهست المشاة، ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء الهجوم لكنها استبعدت تهمة الإرهاب.

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