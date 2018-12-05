يلا لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان | ليفربول وبيرنلي

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5/12/2018 رابط يوتيوب حصري

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرني، يدخل فريق الريدز لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني ووصافة الدروي الانجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة ولذلك يسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح احراز الفوز اليوم وتقليل الفارق لنقطتين والاقتراب من الصدارة واقصاء المان سيتي، وقد أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه يثق في قدرات محمد صلاح وأنه على مايرام ولا يعاني من أي أزمات وقد سجل صلاح سبعة أهداف في الدوري الانجليزي يوتيوب بث مباشر مباراة محمد صلاح مباشر اليوم.

يلا لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان | ليفربول وبيرنلي

كورة اون لاين بث مباشر مباراة محمد صلاح، بينما يدخل صاحب الأرض فريق بيرني في المركز قبل الأخير من الدوري الانجليزي ويسعى لتحقيق نتيجة طيبة مستغلا الللعب على أرضه اليوم في مباراة قوية وصعبة للغاية كون الخصم هو ليفربول الذي يملك لاعبيم مميزين وينافس على الصدارة بقوة، ويحتل بيرني المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط حققهم من الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات فقط، وقد حقق بيرني فوز وحيد على ليفربول في الثمانية مباريات التي جمعتهم في البريميرليج كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرني مباشر اليوم.