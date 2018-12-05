جودة HD| رابط يلا شوت الجديد| مشاهدة ماتش الاهلي والجونة| الشوط الاول| عاجل

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يستعد اليوم عشاق المارد الاحمر لمبارة الاهلي مع نظيره فريق الجونة على استاد السلام يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018، لحساب مؤجلات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويقدم الدستور الرياضي بث حي مباشر لماتش الاهلي والجونة بجودة ضعيفة /متوسطة/ جيدة.

وكان سبب تأجيل المباراة لانشغال الأهلي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بتتويج الترجي التونسي في ومن خلفه المارد الأحمر.

يقدم الأهلي مستويات متراجعة للغاية خلال الموسم الجاري على الصعيد المحلي، حيث يتواجد المارد الأحمر في المركز قبل الأخير “السادس عشر” بترتيب الدوري العام برصيد 14 نقطة حصدها من خوض 8 مباريات.

وعلى الجانب الأخر، يقدم الجونة موسماً جيداً نسبياً في الدوري المصري، فحتى اللحظة لعب الفريق 15 مباراة، فاز في ثلاثة منهم وتعادل في سبعة وخسر في خمسة، ويتواجد الفرق الصاعد للدوري الممتاز حديثاً في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر.

من المتوقع أن يعتمد محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي على حارس المرمى شريف إكرامي بدلاً من الشناوي، وكريم نيدفيد بدلاً من أمحمد فتحي، والدفع بالعلاب عمرو السولية في الوسط إلى جانب هشام محمد لتعويض غياب عاشور، وسيكون معوضه إسلام محارب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة يوم الأربعاء 5-12-2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المواجهة على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وDMC سبورت.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب بث مباشر 5/12/2018 قناة اون سبورت مباشر، بث مباشر مباراة الاهلي والجونة الشوط الثاني yalla shoot على يلا شوت الدوري المصري، ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر فى الترتيب برصيد 19 نقطة من تحقيق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 وخسارة 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة التى سيتم لعبها مع الأهلى، ويذكر أن الجونة قد تلقى خسارة كبيرة من فريق الزمالك فى مباراة الأسبوع الماضى.

                                 

 


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