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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:57 م

وزير الخارجية: لا نرصد تغيرًا في سياسات قطر لانفراج الأزمة معها

سامح شكري
سامح شكري
dostor.org/2424232

أكد وزير الخارجية سامح شكري،"أننا لا نرصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، وإنما هناك تحركات مناوئة تخرج عن التعاون العربي".
جاء ذلك ردا على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم الأربعاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي - حول ما نقل عن الوزير شكري في تصريحات أمس خلال زيارته للكويت عن الاستعداد لإنهاء الأزمة مع قطر وإذا ما كانت قطر قد غيرت سياستها للمصالحة معها.

وقال شكري، إن موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر، مشيرا إلى وجود الشواغل الـ13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها.. "ولا نرصد تغيرا فى السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شئون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية".

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