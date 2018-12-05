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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:54 م

ماليزيا تبلغ نهائي الآسيان بعد إضاعة تايلاند لركلة جزاء

ماليزيا تبلغ نهائي
وكالات
dostor.org/2424224

تأهلت ماليزيا إلى نهائي بطولة اتحاد الآسيان لكرة القدم بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد تعادلها 2-2 مع تايلاند حاملة اللقب في إياب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء بعدما أضاع أديساك كرايسورن ركلة جزاء قرب النهاية لأصحاب الأرض في بانكوك.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في كوالالمبور يوم السبت الماضي وحافظ هدف نورشاهرول إيدلان في الدقيقة 71، الذي جعل النتيجة 2-2، على آمال ماليزيا في احراز اللقب لأول مرة منذ 2010.
وحرمت ركلة الجزاء الضائعة عن طريق المهاجم أديساك، متصدر قائمة هدافي البطولة، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع المنتخب التايلاندي من التأهل للنهائي للمرة الرابعة على
التوالي بعدما أطاح بمحاولته فوق العارضة.

وستلتقي ماليزيا مع فيتنام أو الفلبين في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وعودة في 11 و15 ديسمبر كانون الأول، ويتقدم المنتخب الفيتنامي 2-1 من لقاء الذهاب قبل مواجهة الإياب بين الفريقين غدًا الخميس.

وتقدم المنتخب التايلاندي الذي يقوده المدرب ميلوفان رايفاتش في الدقيقة 21 عندما سدد تيتيبان بوانجتشان الكرة برأسه باتجاه المرمى قبل أن يكملها عرفان زكريا في شباك فريقه.

وبعد سبع دقائق أخرى أدركت ماليزيا التعادل في المباراة والتقدم في النتيجة الإجمالية للمواجهة بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وبدأ الهدف من عند حارس ماليزيا فاريزال مارلياس وبعد سبع تمريرات سريعة وصلت الكرة إلى سياهمي سفاري الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من عند حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا لمرمى تشاتشاي بودروم
.
واستعادت تايلاند تقدمها في الدقيقة 63 عندما هز بانسا همفيبون الشباك من المحاولة الثانية بضربة رأس بعد فشل الدفاع الماليزي في ابعاد ركلة حرة نفذها البديل سومانيا بوريساي.

لكن بعد ثماني دقائق أخرى منح نورشاهرول التفوق لماليزيا في المواجهة مرة أخرى عندما سيطر على تمريرة سيامر كوتي أبا العرضية المنخفضة قبل أن يضعها في شباك تشاتشاي.

وضغطت تايلاند من أجل تسجيل هدف الفوز واصطدمت ضربة رأس من بانسا بالعارضة قرب النهاية قبل أن يلمس سياهمي الكرة بيده ليحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء ويُطرد مدافع ماليزيا بسبب الإنذار
الثاني، لكن أديساك أطاح بالكرة فوق العارضة لتتبدد آمال بلاده في الاحتفاظ باللقب.

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