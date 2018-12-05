يلا شوت حصري التاريخ.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 12 / 2018 الدوري المصري

يلتقي فريقي الاهلي والجونة ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الجولة السابعة ، يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .





نادي الجونة يتواجد في المركز الرابع عشر وذلك قبل مواجهة الأهلي المصري، ولعب الفريق 15 لقاء، نجح بالفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في سبع لقاءات آخري، وخسر في خمس لقاءات، فهل ينجح في حصد نتيجة إيجابية اليوم ضد المارد الأحمر، أم يفشل في ذلك ويخسر اللقاء السادس في الدوري.





الأهلي بات في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير علي حساب نادي بتروجيت، بهدف دون رد، وذلك قبل مواجهة نادي الجونة في اللقاء المؤجل الليلة، علي ملعب السلام، فهل ينجح في إضافة ثلاث نقاط جديدة، من ثمان لقاءات لعبهم الفريق في الدوري، ولديه عدد من المؤجلات.





الأهلي يأمل في تحقيق ثاني الإنتصارات علي التوالي في المؤجلات التي يلعبها الفريق من أجل اللحاق بفرق المنافسة من جديد، بعد أن تم تأجيل العديد من المباريات بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي الجونة المتحفز لتحقيق نتيجة إيجابية ضد المارد الأحمر، خصوصا أن الأخير لم يكن في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة، وكان المارد الأحمر قد نجح بالفوز في المؤجلة الماضية ضد نادي بتروجيت بهدف دون رد.





تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.





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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر



