مشاهدة مباراة الاهلي بجودة ضعيفة لاصحاب الباقات| بث مباشر مباراة الاهلي والجونة

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يستقبل نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم «الأربعاء» على ستاد السلام بالمباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الأحمر هذا اللقاء متسلحًا بمعنويات عالية، عقب الفوز في المباراة السابقة على بتروجت بهدف نظيف، فيما يخوض الجونة المباراة بمعنويات متواضعة بعد الخسارة في آخر مباراة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

ويسعى قطار الأهلي “المنطلق” للتقدم خطوة على سلم الترتيب، وتحقيق الفوز في مبارياته المؤجلة في طريقه نحو المنافسة على اللقب، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يتطلع الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات السابقة، والتقدم هو الآخر على سلم الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة حصدهم من 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – كريم نيدفيد

عمرو السولية – هشام محمد

إسلام محارب – ناصر ماهر – أحمد الشيخ

وليد أزارو

تشكيل الجونة المتوقع | 4-2-3-1

هيثم محمد

خالد صبحي – أحمد سيعيد أوكا – لؤي وائل – أحمد علي

مصطفى جابر – جتوش بانوم

محمد ناجي جدو – أحمد مجدي – إسلام رشدي

شيسوم شيكاتارا



