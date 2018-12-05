القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:42 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونه بث مباشر

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الان الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على بتروجيت، بهدف دون رد بعد سلسلة من النتائج السلبية للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام بتروجت، حيث خرج في الدقيقة 42، ولم يتمكن من استكمال المواجهة.

وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة، بعدما شارك بديلا أمام بتروجت، ليتواجد في وسط الملعب بجوار هشام محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ووليد سليمان وناصر ماهر وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3



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