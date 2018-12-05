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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:42 م

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب 5-12-2018 الاسطورة | كورة لايف

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الدستور الرياضي
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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب 5-12-2018 الاسطورة | كورة لايف

 

أون سبورت – مباراة الأهلى والجونة (on sport) بث حي ومباشر الأهلي والجونة اليوم تقام مباراة الأهلى والجونة فى الأسبوع السابع ضمن مؤجلات الدورى المصرى يوم الأربعاء 5/12/2018، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب 5-12-2018 الاسطورة | كورة لايف

تابع لايف مباراة الأهلي والجونة، ويحتل فريق الأهلى المركز السادس عشر فى الترتيب برصيد 14 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة مثلهم، كما يذكر أن الفريق له 8 مواجهات مؤجلة حتى الأن، ويذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى لقاءه الماضى أمام بتروجيت بنتيجة 1-0 ضمن مؤجلاته أيضا.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب 5-12-2018 الاسطورة | كورة لايف

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب بث مباشر 5/12/2018 قناة اون سبورت مباشر، بث مباشر مباراة الاهلي والجونة الشوط الثاني yalla shoot على يلا شوت الدوري المصري، ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر فى الترتيب برصيد 19 نقطة من تحقيق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 وخسارة 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة التى سيتم لعبها مع الأهلى، ويذكر أن الجونة قد تلقى خسارة كبيرة من فريق الزمالك فى مباراة الأسبوع الماضى.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب 5-12-2018 الاسطورة | كورة لايف


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