"جامعة الإسكندرية" تحصد المراكز الأولي في دورة الشهيد الرفاعي الـ46 للسباحة

حصدت جامعة الإسكندرية المراكز الأولى، في دورة الشهيد الرفاعي الـ 46 للسباحة، والتى أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى بمشاركة 22 جامعة مصرية وخاصة والتى نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات.



وفازت الطالبة ندى عثمان بالمركز الأول فى سباق ١٠٠ متر زعانف والطالبة نادين فاروق بالمركز الرابع.



وفي سباق ٥٠ متر تحت الماء فازت الطالبة ريهام نصر الدين بالمركز الثالث والطالبة مريم عمرو بالمركز الرابع.



وفي سباق ١٠٠ م فازت الطالبه مريم عمرو بالمركز الثالث والطالبة روان احمد بالمركز الرابع.



وفازت بالمركز الثالث ٤٠٠ متر مونو الطالبة روان الدسوقي.



وفي مسابقة الطلبة فاز الطالب مروان فاروق، بالمركز الثاني، والطالب أحمد حمدي بالمركز الخامس في سباق ١٠٠ م زعانف، وفي سباق ٥٠ م تحت الماء فاز بالمركز الثالث الطالب عمر الماس، كما فاز عمر الماس بالمركز الأول في سباق ١٠٠ م مونو، والطالب عمر خالد بالمركز الرابع في نفس السبق.



وهنأ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة الإسكندرية للسباحة، بحصولهم على مراكز متقدمة.