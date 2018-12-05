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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:17 م

زيادة من 4% إلى 7% في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركى

زيادة من 4% إلى 7%
dostor.org/2424150


توقع خبراء فى قطاع السيارات زيادة أسعار السيارات بنسبة ٧٪ خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار وزير المالية، محمد معيط، رفع قيمة الدولار الجمركى على السلع الترفيهية، ومن بينها السيارات، بالتزامن مع بدء شركات السيارات تحريك الأسعار، بمعدلات تتراوح بين ٢و ٤٪ بعد أقل من أسبوع على قرار «المالية».
وقال اللواء حسن مصطفى، خبير تصنيع السيارات، إن الزيادة المرتقبة نتيجة القرار تتراوح بين ٤ و٥٪ بالنسبة للسيارات الاقتصادية، و٧٪ للسيارات الأعلى من ١٦٠٠ «سى سى».
وتوقع الدكتور ياسر القصراوى، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو جروب» للسيارات، أن يؤدى القرار إلى انخفاض فى المبيعات، ما قد ينذر بحالة ركود تصيب حركة السوق بالضعف، مضيفًا أن «القرار يضع الوكيل والموزع تحت ضغط بين ارتفاع تكلفة السيارة بالفعل، والرغبة فى تحريك الأسواق بتقديم خصومات».
وأشار إلى أن «الاتجاه خلال الفترة المقبلة سيكون بالتوسع فى الموديلات الاقتصادية، التى تتماشى مع إمكانيات العميل المصرى، فى ظل الضغوط المادية التى يعانى منها».
ورأى رامى جاد، مدير تسويق شركة «رينو»، أن القرار كان متوقعًا، وستتبعه مجموعة من القرارات الأخرى التى تمس قطاع السيارات وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادى المصرى، وتسهم فى إنعاش خزينة الدولة، فى إطار السعى للتوسع فى التصنيع وتقليص الاقتراض من الخارج.
وأضاف «جاد»، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر فى أسعار السيارات، منتقدًا فى الوقت ذاته الدعوات التى طالبت العملاء بالتوقف عن شراء السيارات بدعوى أن أسعارها ستنخفض، وهو ما أصاب السوق بتراجع فى المبيعات خلال الشهرين الماضيين.

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