بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-10-2018 في الدوري المصري يحتل الأهلي المركز الـ16 في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات فقط، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 8 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.تتجه النية داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى لعدم البدء بمؤمن زكريا لاعب الفريق أساسياً فى مباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد السلام المؤجلة من الجولة السابعة للدورى مشاهدة مباراة الأهلي والجونة يوتيوب بجودة ضعيفة في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ودخل زكريا قائمة الأهلى لمباراة الجونة بعدما خرج من الحسابات نهائيا فى المباريات الماضية ومن المقرر أن يظهر فى اللقاء لكن كأحد التبديلات ليعود للمشاركة مع المارد الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية عدم الجاهزية وأزمة تجديد عقده قبل أن يجدد مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.





وينوى محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للأهلى الدفع بنفس التشكيل الذى خاض مباراة بتروجت الماضية والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف باستثناء مشاركة عمرو السولية بدلاً من حسام عاشور لإصابة الأخير.





ويضم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى أمام الجونة الليلة كلاً من شريف إكرامى، وسعد سمير، وأحمد علاء، وكريم نيدفيد، وهشام محمد، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، ووليد سليمان، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو.



