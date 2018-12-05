وزير الإنتاج يبحث مع رئيس شركة igg سُبل التصنيع المشترك

أجرى الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي مباحثات اليوم مع الفريق أحمد الشحي رئيس شركة igg الإماراتية على هامش لقاءات الشركات المشاركة بمعرض EDEX 2018.



وأعرب الشحى عن اعتزازه بما شاهده من صناعات عسكرية مصرية تثبت مكانة مصر فى المنطقة وأشاد بالتنظيم الهائل للمعرض فى باكورة ميلاده كأول معرض دولى للصناعات الدفاعية يقام فى مصر، وأكد رغبته فى عقد شراكات مع شركات وزارة الإنتاج الحربي لما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة.



من جانبه، أعرب العصار عن سعادته بالمشاركة الفعّالة لدولة الإمارات التى تعكس ما وصلت إليه من تكنولوجيا هائلة فى مجال التصنيع العسكرى، ما يدعو إلى فتح آفاق للتعاون بينها وبين شركات وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك من أجل تقدم الصناعات الدفاعية العربية والوصول بها للعالمية.