بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

آخر تحضيرات ليفربول وبيرنلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ولا شك أن فوز فريق ليفربول في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية على حساب جاره وضيفه فريق إيفرتون، سوف تمنح فريق الريدز نفساً جديداً في الموسم الحالي وخاصة في ظل الطريقة التي جاء بها الانتصار في آخر لحظة من عمر المباراة.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي وكان فريق ليفربول قبل مباراة ديربي الميرسيسايد في حالة معنوية سيئة للغاية، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة الثالثة له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، علماً بأن هذه الخسارة قد جعلته أيضاً على مشارف الإقصاء من دور المجموعات من عمر المسابقة.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي وعلى الرغم من فوز فريق ليفربول على حساب جاره فريق إيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية، إلا أن جماهير نادي ليفربول تعلم جيداً أن فريقهُا لا يزال يُعاني من شئ ما غير معلوم، ولعل ما يؤكد ذلك هو تراجع مستوى فريق ليفربول كثيراً من الناحية الفنية في جميع مبارياته أمام الأندية الكبيرة في الموسم الحالي.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب الكثير من المجهودات، وخاصة في ظل قوة فريق مانشستر سيتي المنافس الأول والرئيسي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي أما الأزمة الكبرى التي بات يعيشها فريق ليفربول في الموسم الحالي بكل وضوح، فهي تراجع مستوى كلاً من الثلاثي المرعب المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيِرتو فيرمينو من الناحية الفنية.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي وهو التراجع الذي كان له تأثيراً سلبياً للغاية على فريق ليفربول من الناحية الهجومية في الموسم الحالي وخاصة على صعيد تسجيل الأهداف، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي حينما كان فريق ليفربول يُحطم كل الخطوط الدفاعية التي تقف أمامه مهما كانت قوتها.

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بيرنلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق بيرنلي قبل هذه المباراة الهامة، وذلك بعكس ما كان عليه حاله في الموسم الماضي مع العلم بأن فريق بيرنلي يجد نفسه حالياً في منطقة الهبوط، أما في الموسم الحالي فقد نجح فريق بيرنلي في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المقاعد المؤهلة إلى الأدوار التمهيدية إلى مسابقة الدوري الأوروبي.