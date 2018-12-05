بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي Yalla shoot

مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.



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