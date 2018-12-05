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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:05 م

الاتحاد العربي لكرة القدم يغرم حسام عاشور وكارتيرون بسبب أحداث مباراة الوصل

الاتحاد العربي لكرة
dostor.org/2423994

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، ومقره العاصمة السعودية الرياض، توقيع عقوبات مالية ضد حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، وأرسل الاتحاد العربي اليوم الأربعاء إخطارًا رسميًا بذلك للنادي الأهلي.

وقرر الاتحاد العربي تغريم حسام عاشور 5 آلاف دولار أمريكي، بسبب محاولة الاعتداء على الحكم وفقًا للوائح البطولة ومواد 4 و5 و9 باللائحة، كما قرر الاتحاد تغريم كارتيرون 6 آلاف دولار أمريكي لنفس السبب.

وكان عاشور قد اشتبك مع المغربي نور الدين الجعفري حكم لقاء الأهلي والوصل الإماراتي الذي أقيم على ملعب زعبيل يوم 22 نوفمبر الماضي في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد، وتعرض عاشور للطرد بعد نهاية اللقاء أما غرامة كارتيرون فسببها اعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة.

وكان الأهلي قد أقال كارتيرون بعدما ودع البطولة على يد الوصل الإماراتي وتولى المهمة بعده مؤقتا محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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