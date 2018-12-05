تمديد حبس كوكورين وماماييف على ذمة التحقيق

قضت إحدى محاكم العاصمة الروسية اليوم، بتمديد حبس ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورج وبافل ماماييف لاعب كراسنودار لمدة شهرين آخرين على ذمة التحقيق في قضيتين مرفوعتين ضدهما.



وأمرت المحكمة بإبقاء اللاعبين رهن الاعتقال حتى الـ8 من فبراير المقبل، في انتظار محاكمتهما بتهمة الشغب، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.



وتقوم وزارة الداخلية الروسية منذ شهرين بالتحقيق مع اللاعبين بخصوص ظهورهما في مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأول، يظهرهما يضربان رجلا داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.



والثاني يظهرهما يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.



