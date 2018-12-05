تخريج الدفعة الأولى من أحفاد الطهطاوي بإعلام الجامعة البريطانية

تشهد الجامعة البريطانية، السبت المقبل، تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الإعلام بالجامعة، والتي اطلق عليها اسم دفعة أحفاد رفاعة رافع الطهطاوي، بحضور نخبة من قيادات الإعلام المصري في مقدمتهم، حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومسعد فودة نقيب المهن التمثيلية والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.



وصرح الدكتور محمد شومان، عميد الكلية بأن الدفعة الأولى من كلية الإعلام تضم ثلاث تخصصات هي الإذاعة والتليفزيون والسينما ودراسات الإعلام والاتصالات التسويقية المتكاملة.



وتمنح الكلية بكالوريوس الإعلام معتمد من وزارة التعليم العالي ومن جامعة لندن ساويس بنك البريطانية، وحصل الخريجون على دراسة نظرية وتدريب عملي مكثف في استديوهات الكلية وخارج الجامعة على يد نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام والسينما إضافة إلى مجموعة من الأساتذة البريطانيين.



وقال شومان إنه تم تسميه الدفعة الأولى من خريجي الكلية باسم دفعة "رفاعة رافع الطهطاوي" تكريمًا للطهطاوي ( 1780-1880) باعتباره رائد التنوير في الفكر المصري ورئيس تحرير صحيفة الوقائع المصرية أول صحيفة مصرية صدرت عام 1828.