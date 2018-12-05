نائب عن المطرية يطالب بزيادة قوافل "100 مليون صحة"

استضاف النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المطرية قوافل بمنطقة عرب الطويلة، في إطار دعم حملة "100 مليون صحة" للمسح الشامل لفيروس "سي"، والأمراض غير السارية.



وأوضح "مخاليف"، أن الحملة تعمل بنظام الفترتين من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ومنها حتى الثامنة مساءً، وتمثل نسبة الإصابة بالفيروسات أقل من 10% من إجمالي الذين أجروا التحاليل.



وأوضح "مخاليف" أن المصابين بالفيروس سيتلقون العلاج اللازم مجانًا من خلال مستشفى المطرية.



وأشاد بمجهودات مدير المستشفى، الدكتور محمد صفى، ونائبة الدكتور وائل الدرندلي، ورئيس قسم الكبد الدكتور سعيد رخا، لسرعة تعاملهم مع الحالات المستوجبه لتلقي العلاج، مطالبًا كما بزيادة عدد القوافل الطبية لتغطية احتياجات المنطقة.





