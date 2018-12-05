القبض على العشرات في أوروبا ضمن عصابة إيطالية للاتجار في الكوكايين

اعتقلت السلطات العشرات في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية اليوم الأربعاء، في عملية استهدفت أعضاء في عصابة ندرانجيتا للاتجار في الكوكاين قال مسئولون إنها الأكبر من نوعها.

وقالت الشرطة الإيطالية ويوروجست‭‭‬‬‬‬، الوكالة الأوروبية المشرفة على التعاون القضائي في التحقيقات الجنائية، إن الشبهات تشير إلى أن المعتقلين كانوا يعملون في تهريب الكوكايين، وإنهم ضالعون في غسل أموال ورشا وأعمال عنف.

وقال المدعي الهولندي فريد وستربيكه، إن من بين المعتقلين عدد من القياديين في العصابة التي تدير عملياتها العالمية من معقل لها في جنوب إيطاليا.

وأضاف وستربيكه خلال مؤتمر صحفي بمقر يوروجست في لاهاي، أن هذه العصابة "تتحكم في جزء كبير من (عمليات) الاتجار بالكوكايين في أوروبا".

وتابع قائلا: إن أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين جرت مصادرتها في هولندا، فضلا عن 140 كيلوجراما من أقراص النشوة (إكستاسي) ومبلغ نقدي بقيمة مليوني يورو.

وقالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، إنه بحلول ظهر اليوم الأربعاء جرى اعتقال 41 شخصا في إيطاليا و21 في ألمانيا و14 في بلجيكا وخمسة في هولندا واثنين في لوكسمبورج. وقال مسئول هولندي إن شخصا واحدا اعتقل في سورينام.

وندرانجيتا، المتمركزة في مدينة لوكري بإقليم كالابريا الجنوبي، واحدة من ثلاث عصابات رئيسية للجريمة المنظمة في إيطاليا والمعروفة بالمافيا مع كامورا المتمركزة في نابولي وكوزا نوسترا في صقلية.

وجاءت عملية الأربعاء بعد يوم من اعتقال الشرطة الإيطالية من يشتبه أنه الزعيم الجديد لمافيا كوزا نوسترا الصقلية و45 آخرين تردد أنهم أفراد في العصابة، وذلك في ضربة قوية للعصابة التي كانت تحاول إعادة بناء نفسها بعد سنوات من الانتكاسات.