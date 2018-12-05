قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية احتفالًا بالقضاء العسكري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا حمل رقم 544 لسنة 2018 بمنح ميدالية تذكارية احتفالًا باليوبيل الذهبي للقضاء العسكري، بمناسبة مرور 50 عامًا على صدور القانون رقم 25 لسنة 1966 وتكون من طبقة واحدة من البرونز، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.



وتمنح الميدالية لضباط وضباط صف القضاء العسكري الموجودين بالخدمة، وضباط القضاء العسكري السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم، ولطلبة الكلية الحربية الجامعيين تخصص حقوق.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.