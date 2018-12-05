يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K

آخر تحضيرات ليفربول وبيرنلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K ولا شك أن فوز فريق ليفربول في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية على حساب جاره وضيفه فريق إيفرتون، سوف تمنح فريق الريدز نفساً جديداً في الموسم الحالي وخاصة في ظل الطريقة التي جاء بها الانتصار في آخر لحظة من عمر المباراة.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K وكان فريق ليفربول قبل مباراة ديربي الميرسيسايد في حالة معنوية سيئة للغاية، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة الثالثة له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، علماً بأن هذه الخسارة قد جعلته أيضاً على مشارف الإقصاء من دور المجموعات من عمر المسابقة.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K وعلى الرغم من فوز فريق ليفربول على حساب جاره فريق إيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية، إلا أن جماهير نادي ليفربول تعلم جيداً أن فريقهُا لا يزال يُعاني من شئ ما غير معلوم، ولعل ما يؤكد ذلك هو تراجع مستوى فريق ليفربول كثيراً من الناحية الفنية في جميع مبارياته أمام الأندية الكبيرة في الموسم الحالي.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب الكثير من المجهودات، وخاصة في ظل قوة فريق مانشستر سيتي المنافس الأول والرئيسي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K أما الأزمة الكبرى التي بات يعيشها فريق ليفربول في الموسم الحالي بكل وضوح، فهي تراجع مستوى كلاً من الثلاثي المرعب المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيِرتو فيرمينو من الناحية الفنية.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K وهو التراجع الذي كان له تأثيراً سلبياً للغاية على فريق ليفربول من الناحية الهجومية في الموسم الحالي وخاصة على صعيد تسجيل الأهداف، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي حينما كان فريق ليفربول يُحطم كل الخطوط الدفاعية التي تقف أمامه مهما كانت قوتها.

يلا شوت - YAlla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي | kora star 4K ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بيرنلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق بيرنلي قبل هذه المباراة الهامة، وذلك بعكس ما كان عليه حاله في الموسم الماضي مع العلم بأن فريق بيرنلي يجد نفسه حالياً في منطقة الهبوط، أما في الموسم الحالي فقد نجح فريق بيرنلي في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المقاعد المؤهلة إلى الأدوار التمهيدية إلى مسابقة الدوري الأوروبي.