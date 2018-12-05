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سياسي
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:47 م

انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر

انطلاق فعاليات مؤتمر
إسلام نصير
dostor.org/2423961

انطلقت فعاليات مؤتمر "مؤسسة بصيرة" الإقليمي الأول لضعف البصر، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وعلماء من خمس دول وعدد من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التشخيص والتوعية وتدريب مقدمي الخدمة على التعامل مع ضعاف البصر بدرجاته المختلفة يمكن من الاندماج في المجتمع، وأن دور وزارة التضامن في هذا السياق مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى مطالبة بأهمية الاستفادة من التقدم في تشخيص الأمراض، وإتاحة الآليات اللازمة لمساعدة هذه الفئة.

من جانبها، قالت دعاء مبروك، الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية والمدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، إن "بصيرة" خططت لإطلاق المؤتمر الإقليمي لضعف البصر سنويًا، ليلقي الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مجتمعنا، وعلى المستوى الإقليمى والعالمي وحجم التطور الهائل عالميًا في مواجهة هذه المشكلات.

وأشارت إلى أن أهمية المؤتمر تعكسها الإحصائيات العالمية الصادمة حول ضعف البصر، وتأثيره على حياة ذوي الإعاقات البصرية والخلط المجتمعي الشديد بين ضعف البصر، وكف البصر، والقدرات الهائلة التي يمكن أن يكتسبها المصابون بضعف البصر، إذا ما تم تعزيز بصرهم.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى الشربيني، استشاري رمد الأطفال، إلى أن هناك تقدمًا هائلًا في مجالات طب رمد الأطفال ساعدت في تمتع عدد كبير من الأطفال بإبصارهم، وتمكينهم من الحياة بأفضل شكل ممكن.

وخلال الجلسة الافتتاحية عرض المهندس محمد كمال فريد، عضو مجلس إدارة "بصيرة" تجربته الشخصية في تخطي عقبات ضعف البصر، بمساعدة كبيرة من أسرته حتى نجح في أن يصبح أول شاب مصرى مصاب بضعف بصر شديد يحصل على بكالريوس الهندسة الذي حلم بدراسته، وينجح في الالتحاق بالعمل الذي يرغب فيه، تحقيقا لذاته.

وكان مؤتمر بصيرة الإقليمي الأول ناقش على مدار أربع جلسات علمية متخصصة عددًا من القضايا، منها مشكلات الأمراض الوراثية، ومستقبل العلاج الجيني وتحدث فيها عدد من أطباء العيون في مصر والعالم من بينهم الدكتورة راوية الأبيض، والدكتورة منى عبدالرازق، والدكتورة ايرين مومني، والدكتورة هالة الهلالي، والدكتور حسن مرتضى، والدكتور أحمد فايز، وناقشت الجلسة الثانية عنوان "ضعف البصر ليس رقم في كشف"، وتحدث فيها كل من الدكتورة رشا سمير، والدكتورة ليا هارفيانين، وتيمو جورينى، ومن الاردن ميساء مسعود، ودعاء مبروك.

وناقشت الجلسة الثالثة تأثير التكنولوجيا على حياة ضعيف البصر، وتحدث فيها د. بارت مليس، والمهندس محمد فريد، وإيهاب مختار، وحول الخدمات والقوانين لضعاف البصر دارات جلسة المؤتمر الرابعة وتحدثت فيها النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ويوست هويتنج، ود. لمياء محسن. ود. خالد سمير.

انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر
انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر
انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر
انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر
انطلاق فعاليات مؤتمر "بصيرة" الإقليمى الأول لضعف البصر
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