الجيش اليمني: تصعيد الميليشيات لا ينم عن نوايا حسنة والجيش لن يقف مكتوف الأيدي

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي، أن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.



وأوضح العميد مجلي - في تصريحه للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء - أن ميليشيات الحوثي هاجمت يوم أمس الثلاثاء مواقع للجيش في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.



وذكر أن الميليشيات الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، مؤكدًا أن الجيش اليمني وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية سيرد وبقوة على هذه الاعتداءات والتصعيد المتكرر ولن يقف مكتوف الأيدي أمامها.



وأشار إلى أن الحكومة الشرعية وافقت على جولة المفاوضات سعيًا منها لتحقيق السلام الدائم في اليمن المبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.