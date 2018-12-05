القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
03:13 م

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
03:09 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع
03:00 م

LIVERPOOL SALAh | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
02:33 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وبيرنلى
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
عالم
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:47 م

الجيش اليمني: تصعيد الميليشيات لا ينم عن نوايا حسنة والجيش لن يقف مكتوف الأيدي

الجيش اليمني: تصعيد
dostor.org/2423960

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي، أن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

وأوضح العميد مجلي - في تصريحه للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء - أن ميليشيات الحوثي هاجمت يوم أمس الثلاثاء مواقع للجيش في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكر أن الميليشيات الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، مؤكدًا أن الجيش اليمني وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية سيرد وبقوة على هذه الاعتداءات والتصعيد المتكرر ولن يقف مكتوف الأيدي أمامها.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية وافقت على جولة المفاوضات سعيًا منها لتحقيق السلام الدائم في اليمن المبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 6 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

التفاصيل الكاملة لأول برنامج تليفزيوني تقدمه رانيا يوسف

سقوط سفاح النساء وأفراد عصابته بالسويس في قبضة الأمن

سرقة بيانات 100 مليون مستخدم لموقع أمريكى شهير

استقرار جماعي في أسعار مواد البناء: الحديد بـ12.3 ألف جنيه

ads
الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

حقيقة وفاة ربة منزل في السيدة زينب بسبب "الفياجرا النسائية"

التفاصيل الكاملة لأول برنامج تليفزيوني تقدمه رانيا يوسف

HD بث مباشر مباراة ليفربول وبيرلي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب يلا شوت

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كوره اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الاسطورة

الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

حقيقة وفاة ربة منزل في السيدة زينب بسبب "الفياجرا النسائية"

التفاصيل الكاملة لأول برنامج تليفزيوني تقدمه رانيا يوسف

HD بث مباشر مباراة ليفربول وبيرلي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب يلا شوت

كشكول

الإسكندرية الأزهرية تجرى مسابقة كرة اليد للفتيات

"العوارى" لـ كشكول: منع الظهور الإعلامى للأساتذة يحد من انتشار الفتاوى الشاذة

11 ديسمبر.. ندوة بألسن عين شمس للتعريف بمنح المقدمة للمصريين في المجر

نائب الأزهر بأسيوط يتفقد مدن الطالبات

إقامة السيمنار الدوري الثاني لـ"صعوبات التعلم الأكاديمية" بالقاهرة

الأمصار

روسيا تستعد لإثارة غضب ترامب

مسؤول: المشاورات اليمنية في السويد تمتد من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري

قضية خاشقجي تتحول لفيلم سينمائي بأمريكا

"حماس": قبلنا الورقة المصرية وندعو "فتح" لإنهاء الانقسام

مدرب يوفنتوس: التجاهل في جائزة الكرة الذهبية سيجعل رونالدو أفضل

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"The DOOR".. لعبة الهروب من غرف الأسرار

"Rival Megagun" لعبة إطلاق نار بروح التسعينات

لعبه تكشف الصفات المشتركة بين الإنسان و"الغوريلا"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطبيق يكشف عن الإصابة بفقر الدم من صورة الأظافر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎