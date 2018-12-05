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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:44 م

لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار

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لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرلي بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم الاربعاء 5/12/2018 الدوري الانجليزي، يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلي مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة لقدم، والتي ستقام على ملعب “تيرف مور”، ويسعى ليفربول في مباراة اليوم الي تحقيق الفوز لتعزيز مركزه في لائحة ترتيب الدوري.
لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر ضمن أهم مباريات اليوم، من المقرر أن يلعب ليفربول هذه المواجهة الصعبة كونها خارج أرضه، في ضيافة بيرنلي اليوم، وهو في حالة معنوية سيئة، خاصة بعد الهزيمة التي تعرضها لها على يد باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا، وهذه الخسارة قربته من شبح الخروج مبكراً من البطولة، إذا ما فاز في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، إلا أن تراجع المستوى والنتائج بالنسبة للريدز بعث القلق لدي الجماهير العاشقة للفريق، لكن في الجولة الماضية من الدوري فاز الفريق بصعوبة في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف على إيفرتون والتي كانت على ملعبه، مما أثار حفيظ المدرب، الذي صرح بانه سيعالج هذا التراجع قبل فوات الآوان.
لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار
قبل مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 36 نقطة، متأخراً بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، ومتقدم بـ5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، ويتطلع ليفربول في مباراة اليوم إلى الفوز وكسب نقاط المباراة لتعزيز تواجده في جدول الترتيب وتضييف الخناق على السيتي، الذي لديه مباراة مع واتفورد، يبدو أن رفاق النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، سيكونوا في مهمة ليست سهلة، وينبغى عليهم تقديم أفضل ما لديهم، لكن الشيء الإيجابي هو أن ليفربول لم يذق طعم الخسارة في الدوري الانجليزي حتى الآن بجانب مانشستر سيتي.
لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار
على الجانب الآخر، يدخل بيرنلي مباراة ليفربول اليوم، وهو يحتل المركز التاسع عشر، برصيد 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسم كارثي، الفريق لا يؤدي جيداً ونتائجه تتحدث عن نفسها، فبعد 13 جولة لم يحقق الفوز سوى مرتين، وتعادل في ثلاثة وخسر 9 مباريات، ويأمل بيرنلي كون اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط لتحسين وضعيته في سلم الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
سيكون موعد مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر اليوم في الجولة الـ 15 في الدور الإنجليزي في تمام الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، الساعة 9:45 بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل مباراة ليفربول اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD1 التي تعد الناقل بصورة حصرية للبطولة الإنجليزية، حيث سيتولى التعليق على مجرياتها محمد الكواليني.
لايف| Koora cafe بث مباشر ليفربول وبيرنلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف اون لاين بدون تقطيع| كورة ستار


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