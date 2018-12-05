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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:40 م

وضع حجر الأساس لإقامة مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش

وضع حجر الأساس لإقامة
أ ش أ
dostor.org/2423947

وضع الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإقامة مبنى كلية الاقتصاد المنزلي في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعريش.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليومم - إنه جاري استكمال مباني كليات ومنشآت الجامعة لتلبية احتياجات المنطقة، مشيرًا إلى القرار الجمهوري في أبريل عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة حيث كانت تضم كليات "التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وقد ضمت إليها مؤخرا كليات الاقتصاد المنزلي والتجارة والاستزراع البحري والمصايد السمكية، ثم كلية الطب البيطري".

وأضاف أنه جارى السعي لإنشاء كلية للطب البشرى وإنشاء مجمع طبي ومستشفى جامعي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تضم أكثر من 16 كلية متنوعة بخلاف المراكز البحثية ومنشآت خدمة البيئة والمجتمع المحلي.

من جانبه، أعلن المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية في جامعة العريش أنه جاري العمل في تنفيذ عدة مشروعات إنشائية داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى وجود عدد آخر من المشروعات الجاري التعاقد على إنشائها، ومن بينها كلية الاقتصاد المنزلي، ومباني كليات: التربية الرياضية والطب البيطري، ومبنيين للمدرجات، موضحًا أنه من المقترح في الخطة الجديدة إقامة مباني لكليات: الطب البشرى والصيدلة والتمريض والهندسة، المستشفى الجامعي لكلية الطب، ومبنى للخدمات الطلابية المتنوعة.

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