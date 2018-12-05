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حوادث
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:02 م

حقيقة وفاة ربة منزل في السيدة زينب بسبب "الفياجرا النسائية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2423917

أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمعان، إخلاء سبيل محامي تسبب في وفاة سيدة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن هناك سيدة كانت تبحث عن سكن في منطقة السيدة زينب وتقابلت مع محامي بالصدفة حكت له عما تريد، وطلب منها المبيت عنده، ومارس معها الجنس ولكن ذلك تسبب في وفاتها نتيجة غيبوبة سكر وليس لتناولها "الفياجرا النسائية".

بدأت الواقعة بالعثور على جثة سيدة، بجوار مسجد السيدة زينب، وتبين فيما بعد أنها مارست الرذيلة مع المحامي، وتوفيت إثر غيبوبة سكر.
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بأنه تخلص من الجثة، خشية المساءلة القانونية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من النقيب أحمد الصباغ، معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده تلقي بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة، ومرتدية ملابسها بالكامل، ولا يوجد بحوزتها أي مستندات أو أوراق تدل على هويتها، ومصابة ببعض الكدمات فى الجزء السفلي من جسدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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