عاجل| مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي بدون تقطيع| يلا شوت

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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:37 م

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يقدم "الدستور الرياضي" بث مباشر لمباراة ليفربول أمام بيرنلي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، هجوم ليفربول.

ليفربول وبيرنلي بث مباشر ,  الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج 2018-2019 المرحلة الخامسة عشر الدور الاول , سنكون علي موعد مع مباراة قوية علي ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي ستجمع بين بيرنلي صاحب الارض والجمهور وبين ليفربول في مباراة لحساب الاسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الانجليزي.


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