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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:31 م

«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs BURLINE)

«كورة لايف اون لاين»..
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«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs BURLINE)
يدخل ليفربول المباراة وهو منتشياً بفوزه الأخير على جاره اللدود إيفرتون بهدف نظيف أحرزه المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في اللحظة الأخيرة من المباراة في الدقيقة 96.

ويستهدف ليفربول الحصول على النقاط الكاملة من مباراة بيرنلي اليوم، من أجل مواصلة النتائج الجيدة والزحف للصدارة ومنافسة مانشستر سيتي على اللقب.

وذكرت بعض التقارير الإنجليزية، أن تشكيلة ليفربول قد تشهد العديد من التعديلات في مباراة اليوم ضد بيرنلي، بسبب موعد المباراة منتصف الأسبوع، وعدم جاهزية أغلب لاعبي الردز.

إليكم تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم ضد بيرنلي..
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فان دايك وألبيرتو مورينو
خط الوسط: ميلنر، نابي كيتا وهيندرسون
خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري ودانييل ستوريدج

الضغوطات التي تحاصر صلاح قبل اللقاء

غياب التهديف
صلاح يدخل المباراة، محمًلا بالعديد من الضغوط، حيث غاب عن التهديف في مباراتي باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، والتي خسر فيها الريدز بنتيجة 2-1، وأمام إيفرتون في الدوري الانجليزي، والتي فاز فيها رجال المدرب يورجن كلوب بنتيجة 1-0.
مباراة الديربي أمام إيفرتون، حسمها الريدز بعد خروج صلاح من الملعب، بهدف طائش سجله أوريجي، وفي المباراتين ظهر مو بمستوى أقل من المتوقع، الأمر الذي جعل مدربه كلوب يخرج مدافعًا عنه في وسائل الإعلام والجمهور، اللذين إنتقدا أداء أبو مكة كثيرة في الأسبوع الماضي.

منافسة أوباميانج
وفي سياق متصل، يدخل صلاح المباراة، وهو تحت ضغط التسجيل، خاصة أن الجابوني أوباميانج، مهاجم أرسنال، قد سبقه في جدول ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدفين، حيث سجل صلاح 7 أهداف، فيما سجل مهاجم الجانرز 9 أهداف، بعد هدفيه في توتنهام المباراة الماضية.
«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs BURLINE)
نجم المنتخب المصري، يرغب في الحفاظ على لقب الحذاء الذهبي، الذي توج به الموسم الماضي، وفي ظل تميز منافسيه بنتفيذ ركلات الترجيح في أنديتهم، وجب عليه تسجيل كل الفرص التي تتاح له، وهو الأمر الذي انتقده فيه مدربه كلوب، حيث أكد أن صلاح أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل ولكنه يهدرها.

جوائز الكرة الذهبية والتتويج بالألقاب
بعدما أعلنت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" ترتيب أفضل 30 لاعبًا على مستوى العالم في الموسم الماضي، جاء صلاح في المركز السادس، ليتراجع 3 مراكز كاملة عن ترتيبه الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في جوائز الأفضل.
صلاح لم يحضر الحفل الذي نظمته المجلة الشهيرة، في إشارة إلى غضبه من الترتيب الذي وضعوه فيه، ولكن يجب على صلاح أن يبذل مجهودًا أكثر في المباريات، والتتويج مع ليفربول بالألقاب، للتتويج بمثل هذه الجوائز، خاصة أن مودريتش لم يكن ليتوج بالجائزة لولا فوزه بدوري الأبطال مع ريال مدريد
«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs BURLINE)

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