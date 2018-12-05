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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:28 م

طارق فهمي: دعوة السعودية لقطر "إجرائية"

الدكتور طارق فهمي،
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
نيفين أشرف
dostor.org/2423859

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور أعمال القمة الـ 39 لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في التاسع من ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال فهمي، إنه يجب التمييز بين أن الدولة المستضيفة للقمة وهي السعودية يتعين عليها - إجرائيًا - توجيه الدعوة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي أيًا كانت، وهو ما جرى في العام الماضي لدى قمة الكويت السابقة، وبناء عليه لايمكن وفقًا للائحة التنظيم لمجلس التعاون الخليجي عدم توجيه الدعوة لأي من هذه الدول.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المبكر القول بأنه ستجري مصالحة مع قطر بعد توجيه دعوة السعودية، نظرًا لأن الأشقاء في السعودية يرون أن الأزمة مع قطر يمكن حلها بجلسة عمل وهو ما صرح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكثر من مرة.

وأشار فهمي، إلى أنه حال حضور الدول الست إلى القمة بما فيها سلطنة عمان والكويت، فإنها تعد مناسبة جيدة لإتمام المصالحة، نظرًا لأن البلدين سيدفعان بهذا الاتجاه خلال القمة المقبلة، بحيث يكون هناك تراضي على أرض الواقع.

وفيما يخص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، حول شروط المصالحة مع قطر، أكد فهمي أنه لا علاقة بين الأمرين، مشددًا على أن الموقف المصري واضح من قطر، وأن الأمور واضحة في سياقها وبناء عليه لا يمكن تغيير الموقف في مصر.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية في التاسع من ديسمبر الجاري.

كما تلقى كل من؛ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والسلطان العماني قابوس بن سعيد، رسالة خطية من العاهل السعودي لحضور أعمال القمة.

وتأتي القمة الخليجية المقبلة، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثانى، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها التنظيمات الإرهابية، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت دولة الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف الخليجي.

وقالت مصادر دبلوماسية خليجية، إن اجتماعًا تحضيريًا على مستوى وزراء الخارجية، سيعقد في العاصمة العمانية مسقط قبل انطلاف أعمال القمة، فيما لم تعلن قطر عن مستوى تمثيلها حتى الآن.

وشهدت القمة الماضية في الكويت، إرسال السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نواب رؤساء وزارة على رأس وفودها، ولم يحضر ملوك أو رؤساء هذه الدول، فيما حضر أمير قطر وحيدًا إلى جانب أمير اكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتبارها الدولة المضيفة.

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