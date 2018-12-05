"الإحصاء": قطاع العقارات تعافى من آثار "التعويم"

قالت سعاد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار، إن قطاع المقاولات بدأ في التعافي من آثار تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن أسعار جميع مواد البناء لم تسجل أية ارتفاعات جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، لم تسجل أي تغير في شهر نوفمبر عن الشهر السابق عليه.



وأوضحت "مصطفي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن متوسطات أسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر الماضي تراوحت بين 12.3 ألف جنيه سعر طن حديد التسليح، 50 جنيه متوسط سعر بيع شيكارة الأسمنت البورتلاندي، 4350 جنيه لمتر خشب بياض، و80 جنيه لمتر زجاج مسطح منقوش.



وأكدت أن الاستقرار الجماعي في أسعار مواد البناء سيحد بشكل كبير من الارتفاعات المطردة في أسعار الوحدات السكنية وتخفض من تكلفة الإنشاء وبالتالي سينعكس الأمر إيجابيًا على المواطنين المتعاملين مع القطاع العقاري، لافته إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري كانت بفعل تبعات قرار تحرير سعر الصرف، والذي أدي بدوره إلى قفزة في أسعار مختلف مواد البناء في وقت قصير.