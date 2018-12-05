"حماية النيل" تزيل 42 حالة تعد بالمحافظات

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بعدة محافظات، الأربعاء، مما أسفر عن إزالة 42 حالة تعدٍ على مجرى النهر، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 42292 حالة تعدٍ.



وأكد الدكتور علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ"الدستور"، أن الوزارة مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل لإزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية أولى للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.