Yalla Shoot يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول وبيرنلي كورة لايف

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

في تمام الثامنة صباحًا، استقبلن طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، يومهن الرياضي، على طريقتهن الخاصة. جير، ألوان، السلم والثعبان، وسائل ...